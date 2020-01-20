Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Эвакуационный выход из мини-отеля "Карамель", расположенного в подвале жилого дома в Перми, где в понедельник из-за прорыва трубы теплоносителя погибли пять человек, а шесть пострадали, был закрыт. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Пермской сетевой компании, обслуживающей дом.

"Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным", - сказано в сообщении.

По данным Пермской сетевой компании (ПСК), департамент имущественных отношений городской администрации передал ПСК теплопровод на обслуживание только в конце 2019 года.

Ночью 20 января в пермском мини-отеле "Карамель", расположенном в Индустриальном районе Перми в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой затопило помещение.

Пермское управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", позже его передали в центральный аппарат ведомства. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил организации и размещения граждан в хостеле.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора начало проверку после ЧП. "Проводится расследование, на месте работают сотрудники управления, устанавливают причины происшествия. Предварительные результаты будут опубликованы, когда правоохранительные органы закончат следственные действия", - уточнили в пресс-службе.

Власти Пермского края намерены оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Дом сейчас отключен от электричества и тепла. В компании "Профи-дом" ТАСС подтвердили, что здание находится в их управлении. В документах, размещенных на сайте обслуживающей организации, говорится о необходимости полной замены системы отопления. Представитель компании "Т-Плюс" подтвердил, что их компания является поставщиком тепла.