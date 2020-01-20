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Массовое отравление в Кизляре

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре достигло 193

Среди них 103 ребенка
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МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре выросло со 164 до 193, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации Кизляра.

"По данным, озвученным 20 января на очередном заседании штаба под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова главным врачом Кизлярской центральной больницы Станиславом Обловым, с 6 по 20 января госпитализированы 193 человека, из них 103 - дети, еще четыре человека находятся в больницах Тарумовского района", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
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