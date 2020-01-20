Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре достигло 193

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре выросло со 164 до 193, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации Кизляра.

"По данным, озвученным 20 января на очередном заседании штаба под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова главным врачом Кизлярской центральной больницы Станиславом Обловым, с 6 по 20 января госпитализированы 193 человека, из них 103 - дети, еще четыре человека находятся в больницах Тарумовского района", - говорится в сообщении.