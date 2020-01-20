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В Калмыкии арестован подозреваемый в убийстве пятилетнего ребенка-инвалида

Под стражей мужчина будет находиться в течение двух месяцев

ЭЛИСТА, 20 января. /ТАСС/. Житель калмыцкого поселка Ики-Бурул, подозреваемый в совершении убийства пятилетнего ребенка-инвалида, арестован. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, убившего пятилетнего сына своей сожительницы.

"Подозреваемому в совершении убийства пятилетнего ребенка-инвалида 38-летнему жителю Ики-Бурульского района предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

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РоссияКалмыкия
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