Четыре торговых центра в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют ТРЦ "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, а также ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что ТРЦ "РИО" в подмосковной Коломне проверяют из-за сообщения о "минировании".

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТРЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе Московской области. На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Москве были "заминированы" более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции метрополитена.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) — добавлены подробности по тексту.