{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Четыре торговых центра в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва

Ранее сообщалось, что в Москве были "заминированы" более 150 объектов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют ТРЦ "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, а также ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что ТРЦ "РИО" в подмосковной Коломне проверяют из-за сообщения о "минировании".

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТРЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе Московской области. На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Москве были "заминированы" более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции метрополитена.

Уже около двух месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мужчину приговорили к девяти месяцам колонии за избиение сотрудника ДПС и угон его машины
Джамшид Турсунов полностью признал свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС