{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

Ребенка спас проезжавший мимо автолюбитель

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Восьмилетний школьник пострадал от нападения стаи собак в Ленском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в полиции и региональном управлении Следственного комитета.

По имеющейся информации, ребенок возвращался домой из школы, когда на улице на него набросилась стая из 12-15 собак. Это заметил проезжавший мимо в автомобиле мужчина, который разогнал животных и доставил мальчика в Ленскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные укусы головы, лица и тела.

Как сообщили в Минздраве Якутии, пострадавшему ребенку оказана первая медицинская помощь. "Госпитализирован в отделение реанимации. В настоящий момент состояние оценивается врачами как тяжелое. Все необходимые диагностические и лечебные мероприятия получает в полном объеме", - сказали в министерстве.

Полиция и СК в связи с произошедшим начали доследственные проверки.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника", - сообщили в ведомстве.

В частности следователи намерены проверить и оценить работу чиновников Ленска, ответственных за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Мужчину приговорили к девяти месяцам колонии за избиение сотрудника ДПС и угон его машины
Джамшид Турсунов полностью признал свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС