В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Восьмилетний школьник пострадал от нападения стаи собак в Ленском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в полиции и региональном управлении Следственного комитета.

По имеющейся информации, ребенок возвращался домой из школы, когда на улице на него набросилась стая из 12-15 собак. Это заметил проезжавший мимо в автомобиле мужчина, который разогнал животных и доставил мальчика в Ленскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные укусы головы, лица и тела.

Как сообщили в Минздраве Якутии, пострадавшему ребенку оказана первая медицинская помощь. "Госпитализирован в отделение реанимации. В настоящий момент состояние оценивается врачами как тяжелое. Все необходимые диагностические и лечебные мероприятия получает в полном объеме", - сказали в министерстве.

Полиция и СК в связи с произошедшим начали доследственные проверки.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника", - сообщили в ведомстве.

В частности следователи намерены проверить и оценить работу чиновников Ленска, ответственных за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.