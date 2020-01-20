Мосгорсуд оставил в СИЗО до 30 января экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 30 января срока содержания под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, а также его отца - экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу защиты Арашуковых на продление ареста до 30 января, постановление суда первой инстанции оставлено в силе", - сказала собеседница агентства.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, 12 марта 2019 года Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности.

Рауль Арашуков проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.