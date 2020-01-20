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В Мурманске иномарка врезалась в шесть припаркованных авто

По информации регионального управления ГИБДД, водитель в момент аварии был пьян

ТАСС, 20 января. Иномарка врезалась в Мурманске на улице Папанина в шесть припаркованных автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел около 10:00 мск. "На улице Папанина, [в районе] д. 11 произошло столкновение автомобиля с шестью припаркованными автомобилями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что на место прибыли спасатели, которые отключили аккумуляторы в поврежденных автомобилях.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал. В отношении водителя - виновника аварии составили протокол по статье 12.8 КоАП “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения”.​

Теги
РоссияМурманская область
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