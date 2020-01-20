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Украинские силовики проводят спецоперацию с применением военной техники в Херсоне

Местных жителей призвали "сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам"

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины совместно с офисом генпрокурора Украины проводит в Херсоне спецоперацию по ликвидации деятельности преступной организации. Ее главе, экс-помощнику бывшего депутата Рады, чье имя не называется предъявлено обвинение. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

В сообщении говорится, что преступники совершали "насилие... и поджоги чужого имущества".

По данным СМИ, операция проводят с привлечением БТР и сил Нацгвардии страны. В соцсетях местные жители публикуют фото с большим количеством полицейских и военной техникой. Нацполиция региона призвала жителей не паниковать и "с пониманием отнестись к ... неудобствам".

Обвиняемый в организации преступной группы также является фигурантом в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле 2018 года, отметили в пресс-службе офиса генпрокурора. Активистка была известна своей позицией по разоблачению на Украине коррупционных схем. Она перенесла множество операций, однако умерла от полученных ожогов.

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