{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Угроза взрыва в судах Санкт-Петербурга оказалась ложной

Суды возвращаются к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозой взрыва, которые в понедельник утром поступили в районные суды Санкт-Петербурга, оказались ложными. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский, Ленинский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый, Октябрьский районные суды вернулись к работе", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Пресс-служба ранее опубликовала фото анонимного письма, в котором злоумышленник требует криптовалюту и сообщает о том, что в городе также заминированы мосты. Он угрожает, что теперь эвакуация будет проходить два раза в день - утром и ближе к вечеру.

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Мужчину приговорили к девяти месяцам колонии за избиение сотрудника ДПС и угон его машины
Джамшид Турсунов полностью признал свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС