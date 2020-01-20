Угроза взрыва в судах Санкт-Петербурга оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозой взрыва, которые в понедельник утром поступили в районные суды Санкт-Петербурга, оказались ложными. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский, Ленинский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый, Октябрьский районные суды вернулись к работе", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Пресс-служба ранее опубликовала фото анонимного письма, в котором злоумышленник требует криптовалюту и сообщает о том, что в городе также заминированы мосты. Он угрожает, что теперь эвакуация будет проходить два раза в день - утром и ближе к вечеру.

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.