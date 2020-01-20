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Прорыв трубы в отеле в Перми
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В Перми объявлен режим ЧС после гибели постояльцев гостиницы из-за прорыва теплопровода

Для ликвидации последствий аварии отключено отопление и горячее водоснабжение в жилых домах, школах, детских садах и больницах на нескольких улицах города
Описание
© Максим Кимерлинг/ТАСС

ТАСС, 20 января. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Перми для устранения аварии на теплопроводе после его прорыва и гибели пять человек. Отключено отопление и горячее водоснабжение в жилых домах и нескольких соцобъектах, сообщается в понедельник на официальном сайте города.

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Ночью 20 января горячая вода из прорвавшегося трубопровода затопила помещение в мини-отеле "Карамель". В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали.

"Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Для устранения дефекта на тепломагистрали произведено отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 - Детская музыкальная школа № 10, 23а, 21а, 25а - детский сад № 271, улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 - краевая клиническая инфекционная больница, 9, 17а, 27а, 27б, 27г; улица Снайперов, 6, 8", - говорится в сообщении. В Перми сейчас минус 3 градуса, идет снег, к вечеру ожидается до 9 градусов мороза.

Власти города устанавливают степень поврежденности квартир в доме, в котором располагался мини-отель. "Как пояснили в администрации Индустриального района, порыв произошел на сетях теплоснабжения, в доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. Жилой дом обслуживает ООО "УК "Профи-дом", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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