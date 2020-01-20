Два человека погибли из-за отравления угарным газом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. В Хунзахском районе Дагестана в результате отравления угарным газом погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"От диспетчера ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом в частном жилом доме населенного пункта Ибута скончались два человека 1961 и 1958 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в понедельник утром.