{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли из-за отравления угарным газом в Дагестане

Трагедия произошла в селе Ибута Хунзахского района республики

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. В Хунзахском районе Дагестана в результате отравления угарным газом погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"От диспетчера ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом в частном жилом доме населенного пункта Ибута скончались два человека 1961 и 1958 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в понедельник утром.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Житель Смоленской области инсценировал покушение, взорвав гранату у крыльца своего дома
Следователи установили, что после взрыва мужчина зашел в дом и вызвал полицейских, сообщив им, что неизвестные покушались на его жизнь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС