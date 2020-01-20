СК прекратил уголовное дело из-за попытки самоубийства ученого в Удмуртии

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Следователи приняли решение о прекращении уголовного дела, которое возбудили после того, как ученый из Удмуртии Альберт Разин умер после попытки самоубийства у здания Госсовета республики. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель следственного управления СК РФ по региону Рустам Тугушев.

"Принято решение о прекращении уголовного дела. Вины людей какого-либо уровня и ранга здесь нет - ни должностных лиц, ни физических лиц. Поэтому принято решение о прекращении дела", - сказал Тугушев.

В сентябре прошлого года кандидат философских наук Альберт Разин совершил попытку самоубийства у здания Госсовета региона. После ЧП его в критическом состоянии доставили в больницу, где мужчина умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), а глава Удмуртии Александр Бречалов призвал СМИ и граждан воздержаться от спекуляций на теме национальной политики региона в области сохранения и популяризации удмуртского языка и культуры.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге посчитала, что после инцидента стоит внести изменения в структуры общественных и культурных организаций, в том числе создавая "советы старейшин", где смогут себя реализовывать общественные деятели пожилого возраста.