Житель Смоленской области инсценировал покушение, взорвав гранату у крыльца своего дома

ТАСС, 20 января. Следственное управление СК по Смоленской области после проведенных экспертиз пришло к выводу, что хозяин частного дома в городе Велиже самостоятельно взорвал гранату вечером 16 января. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева.

"Вечером 16 января хозяин дома, используя ранее найденную гранату, произвел ее самоподрыв около крыльца собственного дома. После чего он зашел в дом и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым сообщил, что неизвестные люди покушались на его жизнь и здоровье, выводы следствия подтверждаются неопровержимыми доказательствами. Прежде всего, нашими специалистами была обнаружена часть взрывного устройства при осмотре места происшествия, и на данной части взрывного устройства были обнаружены следы, была проведена генетическая экспертиза, и на части выявлен генотип хозяина дома", - отметила Зуева.

Также специалистами из Москвы проведена психофизиологическая экспертиза мужчины. "Результаты психофизиологической экспертизы обозначили, что это [происшествие] - инсценировка", - отметила Зуева.

По ее словам, мужчина задержан и дал признательные показания, пояснив, что нашел гранату в сарае. В ближайшее время для него изберут меру пресечения. "Мы будем устанавливать окончательный мотив совершения преступления", - добавила Зуева.

Ранее сообщалось, что взрыв повредил часть крыльца и части стены веранды частного дома, погибла собака.