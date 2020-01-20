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Прорыв трубы в отеле в Перми

Отель в Перми, в котором прорвало трубу, обслуживал пациентов онкологического диспансера

Пермский краевой онкологический диспансер - единственное медицинское учреждение подобного типа в регионе

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Постояльцами мини-отеля "Карамель" в Перми, где в понедельник из-за прорыва трубы теплоносителя погибли и пострадали люди, были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера, расположенного через дорогу от гостиницы. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

"Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться", - сказал он.

Пермский краевой онкологический диспансер - единственное медицинское учреждение подобного типа в регионе, он входит в десятку лучших диспансеров в России. В медучреждении 460 стационарных коек и 60 амбулаторных химиотерапий. Расположен по адресу: Баумана, 15.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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