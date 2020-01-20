В Петербурге задержан предполагаемый вербовщик террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности, а именно в склонении и убеждении граждан Таджикистана поехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Подозреваемый задержан следователями совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД и регионального управления ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, проводится ряд обысков", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Петербурге, одобрял и поощрял деятельность незаконного вооруженного формирования международной террористической организации "Исламское государство", которая признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории РФ.

С целью вербовки, как добавили в СК, не позднее ноября 2015 года задержанный умышленно через уговоры, убеждения и другие формы психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне данной террористической организации.

Расследование уголовного дела продолжается.