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Прорыв трубы в отеле в Перми

СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми

Постояльцами мини-отеля "Карамель" были пациенты регионального онкодиспансера
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.

Ночью 20 января мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе города в подвале пятиэтажки из-за прорыва трубопровода помещение затопило кипятком, в результате чего погибли пять человек, шестеро пострадали. Сообщается, что эвакуационный выход был закрыт. Постояльцами отеля были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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