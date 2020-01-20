СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми

Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.

Ночью 20 января мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе города в подвале пятиэтажки из-за прорыва трубопровода помещение затопило кипятком, в результате чего погибли пять человек, шестеро пострадали. Сообщается, что эвакуационный выход был закрыт. Постояльцами отеля были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера.