{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения с угрозами взрывов в Москве оказались ложными

Специалисты проверили более 150 объектов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в ходе проверки зданий, куда поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов, в Московском регионе. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. В Москве проверены более 150 объектов, взрывоопасные предметы не выявлены. Также ложной оказалась информация об угрозе взрыва четырех торговых центров в Московской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции Московского метрополитена проверяют в Москве. Кроме того, отмечалось, что угрозы поступили во все больницы города. В Подмосковье в связи с сообщениями о "минировании" специалисты проверяли ТРЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТРЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе Московской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция Москвы задержала водителя BMW, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта
В результате стрельбы пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС