Сообщения с угрозами взрывов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в ходе проверки зданий, куда поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов, в Московском регионе. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. В Москве проверены более 150 объектов, взрывоопасные предметы не выявлены. Также ложной оказалась информация об угрозе взрыва четырех торговых центров в Московской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции Московского метрополитена проверяют в Москве. Кроме того, отмечалось, что угрозы поступили во все больницы города. В Подмосковье в связи с сообщениями о "минировании" специалисты проверяли ТРЦ "Мега Белая Дача" в Котельниках, ТРЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе Московской области.