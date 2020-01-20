Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тыс. рублей за хранение кокаина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей актрисе театра и кино Наталье Бочкаревой, задержанной осенью 2019 года в столице с кокаином. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в понедельник.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Уголовное преследование прекратить, освободить от уголовной ответственности, назначить [Бочкаревой] штраф в размере 30 тыс. рублей в доход государства", - огласила решение судья Валерия Чеботарь. Суд постановил уничтожить кокаин, который был обнаружен у артистки при задержании.

Тем самым суд удовлетворил просьбу следствия, которое просило прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису. Бочкарева освобождена от уголовной ответственности. Она ранее не была судима, вину признала, полностью раскаялась, а преступление относится к категории небольшой тяжести. Еще на стадии следствия актриса сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей судебного штрафа, а следствие с ним согласилось.

Как стало известно в понедельник на судебном заседании, уроженка Нижнего Новгорода Бочкарева замужем, по месту жительству характеризуется положительно, на учете в наркодиспансере не наблюдалась, имеет на иждивении двух детей 2007 и 2008 годов рождения. "Признаю вину полностью и сожалею, что сама не обратилась в полицию", - заявила в суде Бочкарева.

Органы дознания и прокуратура поддержали просьбу о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа актрисе. По словам следователя, она загладила свою вину "путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям".

В Уголовный кодекс России в 2016 году были внесены изменения, которые установили возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. У оштрафованного лица после уплаты такого штрафа будет отсутствовать судимость, оно не может признаваться в дальнейшем "имевшим судимость", а в случае нового обвинения будет признаваться совершившим преступление впервые.

Задержание с наркотиком

28 сентября 2019 года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 г кокаина. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева изначально отрицала факт обнаружения у нее наркотика и называла все происходящее шуткой. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования она была лишена на один год и восемь месяцев водительских прав и оштрафована на 30 тыс. рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.