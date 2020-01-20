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В Москве задержали подозреваемую в вымогательстве якобы на лечение от осложнений аборта

Она находится под подпиской о невыезде

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полицейские задержали на востоке Москвы женщину, которая подозревается в вымогательстве у мужчины 1,7 млн рублей якобы на лечение осложнений после прерывания беременности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратился москвич. Он рассказал, что после прекращения отношений с молодой женщиной она сказала ему, что якобы прервала беременность на большом сроке, что вызвало осложнение, и ей нужно пройти дорогостоящее лечение за 1 млн 700 тыс. рублей, которые мужчина ей и передал. Однако позже он узнал, что беременности не было, его обманули, и обратился в полицию.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Зеленом проспекте. Ею оказалась 28-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство" и ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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