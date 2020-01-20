СК назвал причину смерти годовалого ребенка в детском саду в Ижевске

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Причиной смерти ребенка в частном детском саду Ижевска стала вирусная инфекция, которая осложнилась отеком головного мозга, сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

В декабре следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в частном детском саду Ижевска. Дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Незадолго до того как пойти в детский сад, ребенок болел, проходил лечение, после прохождения лечения находился на домашнем лечении, когда он стал себя хорошо чувствовать, получил справку от терапевта и его привели в этот детский сад. По причине смерти сейчас мы можем сказать, что это была вирусная инфекция, которая осложнилась отеком головного мозга, очень важно для нас установить, что спровоцировало это заболевание, либо ребенок не долечился и пришел в детский сад, либо все-таки это произошло в детском саду", - сказал Тугушев.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора и МЧС в ходе проверок выявили различные нарушения в детском саду.

"Были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, нам важно понять либо эти нарушения спровоцировали подобное заболевание, либо ребенок в силу того, что был слаб и не окреп, произошла ремиссия и произошло обострение", - добавил руководитель следственного управления СК РФ по региону.