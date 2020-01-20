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В Москве к 12 годам колонии приговорили мужчину, избившего до смерти посетителя клуба

В суде пояснили, что осужденный получил такое наказание, так как на момент совершения преступления был судим

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии особого режима мужчину, избившего до смерти пьяного посетителя музыкального клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В интернете была выложена запись с камер видеонаблюдения, установленных внутри клуба Главclub Green Concert в Москве. Видно, как в ночь на 10 марта 2019 года посетитель клуба Руслан Сыченко в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно, ссорится с охраной на входе, дерется с другими посетителями. Затем видно, как осужденный Григорий Штыканов наносит Сыченко удар ногой в живот. Сыченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи от разрыва селезенки.

"Суд приговорил подсудимого Штыканова к 12 годам колонии особого режима", - сказала представитель суда. Она уточнила, что такое наказание москвич получил, так как на момент совершения преступления был судим. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Штыканову 14,5 года колонии особого режима.

40-летнему Штыканову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Вину Штыканов полностью признал, но считает, что руководство клуба также причастно к данному инциденту, "так как можно было предотвратить несчастье". Потерпевшей стороной признана супруга погибшего.

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