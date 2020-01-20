Псковская полиция ликвидировала нарколабораторию

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которая занималась производством синтетических наркотиков в поселке Струги Красные Псковской области, в ходе обыска было изъято более 15 кг амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области на территории региона в поселке Струги Красные была ликвидирована подпольная нарколаборатория, где осуществлялось незаконное производство амфетамина. При проведении обысков по месту нахождения подпольной нарколаборатории обнаружены и изъяты химические реактивы, специальные приспособления и оборудование, которые использовались для производства наркотических средств. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является амфетамином массой 15,3 кг, что составляет особо крупный размер", - отмечается в сообщении.

По факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

По данным пресс-службы оперативники также задержали ранее судимого уроженца Санкт-Петербурга, перевозившего особо крупную партию наркотиков. В ходе осмотра у него обнаружено и изъято психотропное вещество общей массой почти 2 кг. "Всего в результате осуществленных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 17 кг психотропных веществ. По имеющимся сведениям, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - отмечается в сообщении.