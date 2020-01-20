AFP: в Эфиопии десять человек погибли на церемонии празднования Богоявления

ТАСС, 20 января. По меньшей мере десять человек погибли и еще 100 получили травмы в результате обрушения платформы с празднующими православное Богоявление (Тимкат) в городе Гондэр на севере Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на местных врачей.

Отмечается, что церемония празднования Богоявления в Гондэре, древней столице Эфиопии, является самой популярной в стране. По информации источника агентства, ежегодно ее посещают до миллиона человек.

Эфиопское православное Богоявление или Тимкат, что с амхарского языка переводится как "Крещение", широко отмечается всей православной христианской общиной страны. В 2019 году ЮНЕСКО внесла эфиопский праздник Богоявления в список нематериального культурного наследия человечества. Принадлежность Эфиопской православной церкви к древневосточным церквям определило и понимание этого праздника, который посвящен не только воспоминанию Крещения Иисуса Христа, но и Его Рождества, и составляет единый праздник Богоявления.