Bek Air считает многие претензии авиавластей Казахстана необъективными

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года под Алма-Атой, считает, что многие замечания со стороны акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана" имеют натянутый и необъективный характер. Об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном в понедельник на его сайте.

Ранее Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщил, что АО "Авиационная администрация Казахстана" в ходе проверки выявило ряд нарушений в деятельности Bek Air. В частности, в заявлении ведомства говорилось, что компания не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей.

Еще одной проблемой является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления, отметили в комитете.

"В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне", - говорится в заявлении авиационных властей.

Мнение компании Bek Air

В свою очередь, в авиакомпании не согласились с выводами проверки. "Стоит признать, что многие замечания, изложенные в акте, имеют натянутый и необъективный характер", - говорится в сообщении Bek Air.

"Стоимость оплаченных запасных частей и агрегатов только за 2019 год составила около $9 млн и более €2,5 млн, что указывает на отсутствие финансовых проблем у авиакомпании Bek Air с финансированием закупки запасных частей и агрегатов, их ремонт и замену, и других мероприятий по обеспечению летной годности воздушных судов", - утверждает перевозчик.

Кроме того, компания ответила на замечание об отсутствии табличек с серийными номерами на нескольких двигателях самолетов. "В процессе эксплуатации из-за вибраций и других нагрузок на воздушных судах возможны утраты некоторых идентификационных табличек на некоторых агрегатах", - говорится в сообщении Bek Air.

Комментируя претензии к качеству подготовки персонала, перевозчик выступил с утверждением, что теоретическую и практическую подготовку пилотов авиакомпании проводят квалифицированные европейские инструкторы, которые после обучения выдают соответствующие сертификаты. "Также два раза в год при подготовке к осенне-зимней и весенне-летней навигации в авиакомпании Bek Air проводится дополнительное обучение, которое также включает в себя вопросы по полетам в условиях обледенения и противообледенительной обработки самолета Fokker-100 перед вылетом", - отмечается в публикации.

Деятельность компании под вопросом

Как отметили в Комитете гражданской авиации Казахстана, проверка авиакомпании продолжается. "После ее завершения авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок", - пояснили в пресс-службе.