{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Bek Air считает многие претензии авиавластей Казахстана необъективными

Ряд замечаний имеет "натянутый и необъективный характер", говорится в сообщении авиакомпании

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года под Алма-Атой, считает, что многие замечания со стороны акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана" имеют натянутый и необъективный характер. Об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном в понедельник на его сайте.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

Ранее Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщил, что АО "Авиационная администрация Казахстана" в ходе проверки выявило ряд нарушений в деятельности Bek Air. В частности, в заявлении ведомства говорилось, что компания не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей.

Еще одной проблемой является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления, отметили в комитете.

"В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне", - говорится в заявлении авиационных властей.

Мнение компании Bek Air

В свою очередь, в авиакомпании не согласились с выводами проверки. "Стоит признать, что многие замечания, изложенные в акте, имеют натянутый и необъективный характер", - говорится в сообщении Bek Air.

"Стоимость оплаченных запасных частей и агрегатов только за 2019 год составила около $9 млн и более €2,5 млн, что указывает на отсутствие финансовых проблем у авиакомпании Bek Air с финансированием закупки запасных частей и агрегатов, их ремонт и замену, и других мероприятий по обеспечению летной годности воздушных судов", - утверждает перевозчик.

Кроме того, компания ответила на замечание об отсутствии табличек с серийными номерами на нескольких двигателях самолетов. "В процессе эксплуатации из-за вибраций и других нагрузок на воздушных судах возможны утраты некоторых идентификационных табличек на некоторых агрегатах", - говорится в сообщении Bek Air.

Комментируя претензии к качеству подготовки персонала, перевозчик выступил с утверждением, что теоретическую и практическую подготовку пилотов авиакомпании проводят квалифицированные европейские инструкторы, которые после обучения выдают соответствующие сертификаты. "Также два раза в год при подготовке к осенне-зимней и весенне-летней навигации в авиакомпании Bek Air проводится дополнительное обучение, которое также включает в себя вопросы по полетам в условиях обледенения и противообледенительной обработки самолета Fokker-100 перед вылетом", - отмечается в публикации.

Деятельность компании под вопросом

Как отметили в Комитете гражданской авиации Казахстана, проверка авиакомпании продолжается. "После ее завершения авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок", - пояснили в пресс-службе.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Осужденный экс-мэр Йошкар-Олы обвиняется в получении еще одной взятки
Силовики считают, что обвиняемый, находясь в должности муниципального служащего с 2003 по 2007 год, получил от руководителя одной из организаций взятку в виде двух гаражей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС