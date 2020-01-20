{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденный экс-мэр Йошкар-Олы обвиняется в получении еще одной взятки

Силовики считают, что обвиняемый, находясь в должности муниципального служащего с 2003 по 2007 год, получил от руководителя одной из организаций взятку в виде двух гаражей

ТАСС, 20 января. Бывший заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Йошкар-Олы обвиняется в получении взятки, сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Марий Эл. По данным источника ТАСС, речь идет об осужденном экс-мэре столицы Марий Эл Павле Плотникове.

"Прокурором Республики Марий Эл Сергеем Беляковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении коррупционного преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что обвиняемый, находясь в должности муниципального служащего с 2003 по 2007 год, получил от руководителя одной из организаций взятку в виде двух гаражей общей стоимостью более 700 тысяч рублей за оказание содействия в получении необходимых документов для строительства наземной автостоянки (гаражей), предоставление земельного участка, обеспечение минимального размера арендной платы. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В сообщении прокуратуры не уточняются имя и фамилия фигуранта. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о Павле Плотникове - экс-мэре Йошкар-Олы, который в 2018 году уже был осужден за взятку.

В сентябре 2018 года городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего мэра города Павла Плотникова к 10 годам колонии и 17 млн руб. штрафа. Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело в отношении Плотникова в декабре 2015 года. По версии следствия, в июне 2014 года экс-мэр, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года, до этого был первым заместителем мэра. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.

Теги
РоссияМарий Эл
Реклама на ТАСС
В ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области пострадали шесть человек
Инцидент произошел в Балахнинском районе области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС