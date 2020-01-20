Осужденный экс-мэр Йошкар-Олы обвиняется в получении еще одной взятки

ТАСС, 20 января. Бывший заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Йошкар-Олы обвиняется в получении взятки, сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Марий Эл. По данным источника ТАСС, речь идет об осужденном экс-мэре столицы Марий Эл Павле Плотникове.

"Прокурором Республики Марий Эл Сергеем Беляковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении коррупционного преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что обвиняемый, находясь в должности муниципального служащего с 2003 по 2007 год, получил от руководителя одной из организаций взятку в виде двух гаражей общей стоимостью более 700 тысяч рублей за оказание содействия в получении необходимых документов для строительства наземной автостоянки (гаражей), предоставление земельного участка, обеспечение минимального размера арендной платы. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В сообщении прокуратуры не уточняются имя и фамилия фигуранта. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о Павле Плотникове - экс-мэре Йошкар-Олы, который в 2018 году уже был осужден за взятку.

В сентябре 2018 года городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего мэра города Павла Плотникова к 10 годам колонии и 17 млн руб. штрафа. Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл возбудило уголовное дело в отношении Плотникова в декабре 2015 года. По версии следствия, в июне 2014 года экс-мэр, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года, до этого был первым заместителем мэра. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.