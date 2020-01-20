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Прорыв трубы в отеле в Перми

В Перми завершили работы по ликвидации последствий прорыва трубы

Ранее в результате инцидента погибли пять человек

ТАСС, 20 января. Коммунальщики завершили работы на обнаруженном месте прорыва трубы теплоносителя в Перми, в результате которого погибли пять и пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского филиала ПАО "Т Плюс".

"Завершены работы на тепловой сети диаметром 400 мм по улице Советской Армии в Индустриальном районе Перми, начинается заполнение системы теплоносителем", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент отопление в 25 жилых домов подается со сниженными параметрами. К 22:30 по местному времени (20:30 мск) теплоснабжение будет полностью восстановлено.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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