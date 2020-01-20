СМИ: в Нигерии 17 человек погибли в ДТП с грузовиком

ПРЕТОРИЯ, 20 января. /ТАСС/. 17 человек погибли и 14 получили травмы в результате аварии грузовика с прицепом на севере Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета The Sun со ссылкой на полицию штата Кацина, где в понедельник произошло ДТП.

В грузовике и в прицепе находились люди и товары, заявил сотрудник полиции по связям с общественностью Гамбо Иса. По его словам, при переезде моста прицеп оторвало и грузовик упал под мост.

Предварительная проверка показала, что водитель не справился с управлением перегруженной машины, заметил Гамбо Иса.