Потерпевший по делу об избиении в колонии Ярославля Муртазалиев вышел на свободу

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Потерпевший по делу об избиении в колонии №1 Ярославля в 2016 году Хасдин Муртазалиев освободился из колонии. Об этом ТАСС сообщила адвокат Муртазалиева, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

"Хасдин Муртазалиев освободился из ИК-1", - сказала Бирюкова.

По ее словам, он отбывал наказание в этой колонии с 2016 года по приговору по части 1 статьи 161 ("Грабеж") и части 2 статьи 162 ("Разбой") УК РФ.

Муртазалиев и еще двое заключенных, имена которых не называются, признаны потерпевшими по делу об избиении в ИК-1 в 2016 году. Уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

В избиении Муртазалиева обвинялись бывшие сотрудники колонии № 1 Ярославля Максим Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. 17 января Заволжский районный суд Ярославля приговорил Яблокова к трем с половиной годам колонии общего режима. Яблокову также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий на срок три года, он лишен специального звания.

По данному делу Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.