ФСБ проводит оперативные действия в антикоррупционном отделе УВД по ЮВАО Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного округа Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу. В настоящее время пока уголовного дела нет, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, с чем связана проверка.