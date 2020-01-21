Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгороде

ТАСС, 21 января. Взрыв бытового газа произошел в квартире трехэтажного жилого дома в Белгороде в ночь на вторник. Пострадавших нет, но в результате происшествия есть разрушения внутри жилья, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о предположительном хлопке бытового газа в квартире многоэтажного жилого дома в городе Белгород по Первому Заводскому переулку. <…> В результате происшествия несущие конструкции не повреждены, нарушена внутренняя отделка одной из комнат, остекление оконного проема в лестничной клетке 5 подъезда. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полицейские и сотрудники газовой службы. Устанавливаются причины ЧП.