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Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгороде

Никто не пострадал

ТАСС, 21 января. Взрыв бытового газа произошел в квартире трехэтажного жилого дома в Белгороде в ночь на вторник. Пострадавших нет, но в результате происшествия есть разрушения внутри жилья, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о предположительном хлопке бытового газа в квартире многоэтажного жилого дома в городе Белгород по Первому Заводскому переулку. <…> В результате происшествия несущие конструкции не повреждены, нарушена внутренняя отделка одной из комнат, остекление оконного проема в лестничной клетке 5 подъезда. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полицейские и сотрудники газовой службы. Устанавливаются причины ЧП.

Теги
РоссияБелгородская область
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