Детский омбудсмен Якутии рассказала о состоянии мальчика, на которого напала стая собак

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Состояние восьмилетнего мальчика, на которого напала стая собак в Ленском районе Якутии, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка республики Анна Соловьева во вторник.

"Мальчик [находится] в стабильно тяжелом состоянии, в реанимации. Решается вопрос о привлечении санавиации, чтобы привезти его из Ленска в Якутск", - сообщила Соловьева, отметив, что ситуация взята аппаратом уполномоченного под контроль.

20 января в городе Ленске по пути из школы домой на мальчика набросилась стая из 12-15 собак. Проезжавший мимо водитель разогнал животных и доставил мальчика в больницу с множественными укусами. МВД, СК и прокуратура республики начали проверку по факту нападения собак на мальчика. В частности, будут проведены проверка и оценка работы чиновников Ленска, ответственных за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.