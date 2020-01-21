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В Охотском море произошел пожар на судне с 47 моряками

Инцидент произошел в 130 км от Магадана

ТАСС, 21 января. Рыболовецкое судно "Энигма Астралис" во вторник загорелось в Охотском море в 130 км от Магадана. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном центре Камчатского края.

"Наблюдается задымление. К месту происшествия прибыли спасатели. Они сейчас ищут очаг пожара", - сообщил собеседник агентства.

По информации спасателей, на борту "Энигмы Астралис" находятся 47 человек. Сейчас их пересаживают на другое судно. По предварительным данным, пострадавших нет.

Погодные условия не мешают процессу эвакуации и поиску очага возгорания. По данным синоптиков, в Охотском море у берегов Магаданской области сейчас спокойная солнечная и безветренная погода, осадков нет.

Судовладельцем траулера "Энигма Астралис" является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. Свежемороженая продукция быстрой заморозки производится на борту судна. В компании ТАСС отказались комментировать ситуацию, сославшись на сильную занятость сотрудников.

Теги
РоссияКамчатский крайМагаданская область
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