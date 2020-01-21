Прокуратура начала проверку из-за пожара на траулере "Энигма Астралис"

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на траулере "Энигма Астралис" с 47 рыбаками на борту, сообщила ТАСС представитель надзорного ведомства Валентина Глазова.

Как сообщил ранее Морской спасательный центр Камчатского края, рыболовецкое судно "Энигма Астралис" во вторник загорелось в Охотском море в 130 км от Магадана. На борту наблюдается задымление. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания надстройки на рыбопромысловом судне "Энигма Астралис". Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит "Дальневосточной промысловой компании", на судне находился экипаж из 47 человек", - рассказала Глазова.

По ее словам, эвакуирована большая часть экипажа. По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры приморский, магаданский и камчатский прокуроры проверят соблюдение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции.

Погодные условия не мешают процессу эвакуации и поиска очага возгорания. По данным синоптиков, в Охотском море у берегов Магаданской области сейчас спокойная солнечная и безветренная погода, осадков нет.

Судовладельцем траулера "Энигма Астралис" является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. Свежемороженая продукция быстрой заморозки производится прямо на борту судна.