При пожаре в деревянном доме в Томской области погибли пять человек

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Пожарные при тушении возгорания в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области обнаружили тела пяти человек. Личность погибших устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"21 января в 04:05 (00:05 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения в поселке Причулымский Асиновского района. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. По состоянию на 09:00 (05:00 мск) обнаружены тела пятерых человек. Личности погибших устанавливаются", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что из горящего дома самостоятельно смогли выбраться три человека. Пожар был потушен к 06:30, однако после при разборе завалов были обнаружены тела погибших. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В ликвидации от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 19 человек личного состава.

"На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отмечает пресс-служба.