С горящего в Охотском море траулера "Энигма Астралис" эвакуировали весь экипаж

ТАСС, 21 января. Экипаж загоревшегося в Охотском море рыболовецкого судна "Энигма Астралис" эвакуирован полностью, сообщили ТАСС в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Морского спасательного центра Камчатского края, траулер во вторник загорелся в Охотском море в 130 км от Магадана. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

"По последней информации, весь экипаж с "Энигмы" снят. Ранее на борту наблюдалось задымление, открытого огня нет. Сейчас проводят разведку", - сообщил представитель центра. Он добавил, что планы в отношении аварийного судна пока не ясны, так как потеряна связь с капитаном, который должен принять решение.

В Морском спасательном центре Камчатского края ТАСС уточнили, что все члены экипажа должны быть эвакуированы на борт судна "Юмир". Оно доставит людей на плавзавод "Всеволод Сибирцев". О том, будет ли принято решение оставить часть людей для борьбы с пожаром, пока неизвестно.

Как сообщил ТАСС представитель "Росморречфлота", экипаж траулера не смог запустить пожарные насосы, когда начался пожар. "Пожарные насосы у экипажа не запустились, капитан принял решение об эвакуации людей на соседнее рыболовное судно", - сообщил собеседник агентства.

Судовладельцем траулера является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. Свежемороженая продукция быстрой заморозки производится прямо на борту судна.