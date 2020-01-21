Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Киселевске

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в частном доме в городе Киселевске Кемеровской области, погибли трое человек, в том числе один ребенок. Еще одна пострадавшая девочка госпитализирована с ожогами, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"В Киселевске на переулке Хабаровском произошел пожар. Пострадали четыре человека, в том числе трое скончались до приезда скорой помощи - это ребенок 2010 года рождения, 61-летняя женщина и 56-летний мужчина. Девочка 2005 года рождения госпитализирована с термическим ожогом легкой степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Кемеровской области, к тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и три единицы техники. Возгорание ликвидировали в 23:55 (19:55 мск) понедельника. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.