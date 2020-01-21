Число жертв пожара в поселке Причулымский Томской области выросло до десяти

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области увеличилось до десяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"06:35 мск обнаружен десятый погибший", - сказал представитель МЧС.

В экстренных службах уточнили, что еще двое пострадали. "По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Двум пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

В ЕДДС Асиновского района Томской области ТАСС подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия - граждане Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров.