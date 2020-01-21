Экс-мэра Владивостока доставили в СИЗО города

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, доставлен в СИЗО Владивостока из Москвы. Об этом во вторник сообщается на официальной странице Пушкарева в социальной сети "ВКонтакте".

"Ну, вот я и во Владивостоке. Путь сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте", - гласит запись.

В ней отмечается, что продолжительность пребывания Пушкарева в СИЗО точно не известна. Не исключено, что он будет участвовать в заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с него и его компаний. С соответствующим ходатайством он обращался ранее. На момент выхода материала ТАСС не располагает подтверждением от адвокатов Пушкарева.

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока (МУПВ) "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Ранее суд в рамках обеспечительных мер по иску наложил арест на недвижимое имущество трех предприятий группы компаний "Востокцемент". Советский районный суд Владивостока назначил на 27 января 2020 года рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ к Пушкареву на 3,2 млрд рублей.