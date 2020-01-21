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Крупный пожар в поселке в Томской области

Губернатор Томской области возглавил оперативный штаб по пожару, где погибли рабочие

Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего

ТАСС, 21 января. Губернатор Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с пожаром в поселке Причулымский, где погибли 10 рабочих пилорамы, сообщается во вторник на сайте администрации Томской области.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров, погибли десять человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана.

По данным источника ТАСС, всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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Крупный пожар в поселке в Томской области
Пожар в поселке в Томской области. Главное
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