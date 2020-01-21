Губернатор Томской области возглавил оперативный штаб по пожару, где погибли рабочие

ТАСС, 21 января. Губернатор Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с пожаром в поселке Причулымский, где погибли 10 рабочих пилорамы, сообщается во вторник на сайте администрации Томской области.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров, погибли десять человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана.

По данным источника ТАСС, всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".