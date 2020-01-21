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Крупный пожар в поселке в Томской области
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СК возбудил уголовное дело после пожара в Томской области

Делом занимается следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - уточнили СК.

В результате пожара погибли 11 человек, еще двое пострадали. "Тушение пожара и разбор конструкций продолжается. Количество погибших уточняется", - добавили в СК.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую включены четыре следователя и три следователя-криминалиста. Ее возглавил опытный сотрудник - следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

По уточненным данным источника, в сгоревшем доме проживали 14 человек. "По уточненным данным, там проживали 14 человек, двое из них спасались самостоятельно, еще 11 погибли, судьба одного человека выясняется", - сказал источник. Ранее сообщалось, что в доме проживали 12 человек.

Теги
РоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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Крупный пожар в поселке в Томской области
Пожар в поселке в Томской области. Главное
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