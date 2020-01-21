Дом в Перми, в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, не получал акт готовности

ТАСС, 21 января. Дом в Перми с мини-отелем в подвале, в котором из-за прорыва трубы теплоносителя погибли пять и пострадали шесть человек, не получал акта готовности к зиме из-за негерметичности сетей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Пермской сетевой компании" во вторник.

"Данный дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате утечки на тепломагистрали пострадал только этот дом, что указывает на несоблюдение требований подготовки инженерных сетей к отопительному сезону. "Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты. Одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов", - добавили в пресс-службе, уточнив, что ответственность за подготовку зданий несут обслуживающие организации - управляющие компании и ТСЖ.

Ночью 20 января в пермском мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, все они жители Пермского края. Еще шестеро пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно было передано в центральный аппарат СК РФ.