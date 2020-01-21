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Пожар в поселке в Томской области. Главное

© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области/ТАСС

В доме на территории пилорамы в Томской области произошел пожар. Погибли 11 человек.

Что произошло

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В одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли.

Кто пострадал

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По последним данным, погибли 11 человек, из них 10 - граждане Узбекистана.

Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

Как расследуют ЧП

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По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Как сообщил источник, неисправность электрооборудования рассматривается как предварительная причина пожара.

 

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Пожар в поселке в Томской области
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