Пожар в поселке в Томской области. Главное

В доме на территории пилорамы в Томской области произошел пожар. Погибли 11 человек.
Что произошло
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В одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли.
Кто пострадал
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По последним данным, погибли 11 человек, из них 10 - граждане Узбекистана.
Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.
Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".