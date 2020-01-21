Из сейфа в квартире на юго-востоке Москвы украли украшения и часы на 1 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в квартире на юго-востоке Москвы ювелирные изделия, наручные часы и личные вещи на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в это вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, взломав замок внешней входной двери, затем подобрав ключи к замку внутренней входной двери, проник в квартиру на улице Мельникова, где путем отжатия двери сейфа совершил кражу принадлежащих ему ювелирных изделий, наручных часов и личных вещей, а затем скрылся. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).