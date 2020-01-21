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Пожар в поселке в Томской области

Пожар в томском поселке, где погибли 11 человек, полностью ликвидировали

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте происшествия

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, в котором погибли 11 человек и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Пожар ликвидировали полностью. Завершили проливку. Погибшими, по официальным данным, все еще числятся 11 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудники ведомства еще разбирают завалы на месте пожара.

Площадь пожара составила 208 кв. метров. По последним данным, погибли 11 человек, еще двое успели самостоятельно эвакуироваться.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Теги
РоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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