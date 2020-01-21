Причиной пожара в томском поселке предварительно стала неисправность электрооборудования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Причиной пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона во вторник.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты", - сказал источник. Он добавил, что проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями.

В результате пожара погибли 11 работников лесозаготовительной компании, еще двое пострадали. "По предварительным данным, большинство из них - это граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что в доме, приспособленном под общежитие, проживали 14 человек, судьба одного из них выясняется.