В Марий Эл три человека погибли при столкновении машины скорой помощи и грузовика

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении автомобиля скорой помощи и грузовика на трассе в Республике Марий Эл. Еще два человека пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Около 07:30 на 47-м км автодороги Йошкар-Ола - Уржум произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ и грузовой автомашины. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи - фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир УАЗа получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика", - говорится в сообщении.