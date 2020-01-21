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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

СМИ: Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

У Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки данных, передает телеканал Al Arabiya
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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 21 января. Власти Ирана запросили у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего крушение 8 января под Тегераном. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

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По их информации, у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных с модели черных ящиков, установленных на лайнеры Boeing 737.

Франция и США пока не дали положительного ответа на запрос иранской стороны, говорится в сообщении.

20 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Накануне он заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы.

Теги
УкраинаСШАИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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