В Якутии стая собак напала на восьмилетнего мальчика

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в Ленском районе Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК во вторник.

20 января в городе Ленске по пути из школы домой на 8-летнего мальчика набросилась стая из 12-15 собак. Проезжавший мимо водитель разогнал животных и доставил мальчика в больницу.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. "Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. После проведенного оперативного лечения состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы его жизни нет", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного дела установят причины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации города Ленска, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных. Ход следствия находится на контроле у руководителя следственного управления СК по республике Александра Заболиченко.

По информации уполномоченной по правам ребенка в республике Анны Соловьевой, на текущий момент рассматривается возможность доставить мальчика из Ленска в Якутск при помощи санавиации.