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Пожар в поселке в Томской области

Томская прокуратура начала проверки после пожара в поселке, где погибли 11 человек

Они пройдут на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием людей

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры после пожара в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области, в котором погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ, начали проверку пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"По поручению прокурора Томской области Александра Семенова органы прокуратуры приступили к проведению проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, в том числе мигрантов. Одновременно прокуроры проверят полноту и своевременность мер, принятых уполномоченными органами контроля в этой сфере", - говорится в сообщении.

Прокурор региона поставил на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), возбужденного по факту гибели 11 человек.

Площадь пожара в в доме составила 208 кв. метров, сейчас он ликвидирован. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.

Теги
РоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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