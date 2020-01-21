Цеповяза доставили в ростовское СИЗО для следственных действий по новым делам

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Вячеслава Цеповяза, осужденного члена банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, доставили из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат, представляющий интересы ряда потерпевших, Генрих Хачатуров.

В конце 2019 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших руководителей колонии в Амурской области, где Цеповяз ел крабов, красную икру и жарил шашлыки. После этого он был переведен для отбывания наказания в колонию в Омске. В период с 2010-го по 2019 год следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило новые уголовные дела в отношении членов банды Цапков и неустановленных лиц, их расследование продолжается, следственные органы планировали провести по этим делам следственные и процессуальные действия с участием Цеповяза, для чего его должны были доставить в Ростовскую область.

"Цеповяз прибыл в СИЗО в Ростовской области", - сказал Хачатуров, добавив, что на 22 января запланировано проведение следственных и процессуальных действий с участием Цеповяза. Сторона потерпевших рассчитывает, что ему будут предъявлены новые обвинения.

Ранее сообщалось, что новые уголовные дела возбуждены по фактам вымогательства, превышения полномочий и другим статьям. Официальным комментарием следственного управления СК РФ по Ростовской области на этот счет ТАСС не располагает.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская с 1998-го по 2010 год. По данным следователей, на счету банды 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.